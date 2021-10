Confronto SkyTg24, Gualtieri si fa la passerella elettorale: sabato sarò in piazza. Michetti lo gela: c'è il silenzio

14 ottobre 2021 a

a

a

Roberto Gualtieri non si lascia sfuggire la passerella elettorale alla vigilia del voto del ballottaggio, in pieno silenzio elettorale. "Andrò alla manifestazione di sabato" a piazza San Giovanni in solidarietà con la Cgil per l'assalto subito durante gli scontri messi in atto dai manifestanti no green pass a Roma. Il candidato sindaco del centrosinistra lo ha annunciato al confronto con il candidato del centrodestra Enrico Michetti a SkyTg24.

Tolleranza zero contro il degrado, la ricetta di Michetti per Roma

"Sabato sono stato alla sede della Cgil, ho visto di persona le devastazioni folli e feroci che sono state effettuate da questi squadristi e neofascisti, È stato anche incredibile l'attacco al Policlinico e la devastazione nel centro di Roma", ha detto Gualtieri. "È incredibile anche ascoltare le dichiarazione che vogliono dare la responsabilità alle forze dell'ordine e al governo invece che ai violenti".

Video su questo argomento Tornano i cinghiali sulla Cassia: ecco i nostalgici di Virginia | VIDEO

Il format "all'americana" del confronto tra i candidati prevede un minuto a intervento e dopo Gualtieri tocca a Michetti che replica all'annuncio dell'avversario di andare in piazza il giorno prima del voto. "Bisogna rispettare il silenzio. Se c'è una regola il principio di legalità dovrebbe essere rispettato", dice il candidato del centrodestra. Sulla contrapposizione tra fascismo e comunismo delle ultime settimane "io ricordo quando entrarono i carrarmati a Budapest, il partito comunista stava dalla parte degli oppressori. Io che ho fatto parte della Democrazia cristiana stavo dalla parte del popolo ungherese, degli oppressi. Per cui parlare di fascismo e comunismo... La condanna andrebbe estesa a tutti i totalitarismi, andrebbe gridato con forza rispettando le regole" conclude Michetti.

Roma ko per colpa del Pd, primo round a Michetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.