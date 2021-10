Fermati alcuni no green pass a Roma, i manifestanti restano vicino Palazzo Chigi

09 ottobre 2021 a

Per la manifestazione no green pass a Roma ci sono stati fermati nei cui riguardi sono in corso accertamenti per verificare la loro posizione. Lo conferma la Questura di Roma precisando che al momento le forze dell’ordine stanno gestendo le varie manifestazioni anche tramite lacrimogeni e idranti per disperdere i gruppi violenti.

L'assedio dei no-vax. Agenti colti alla sprovvista: una sola camionetta difende palazzo Chigi

Intanto ore di tensione a Roma, dove il sit in contro il green pass di piazza del Popolo si è trasformato in un corteo che è stato fermato dalle forze dell’ordine a poche decine di metri da Palazzo Chigi. Bloccati dalla polizia, i manifestanti non accennano a indietreggiare e fronteggiano gli agenti in tenuta antisommossa urlando, tra l’altro, "no green pass, no green pass".

