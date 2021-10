L'assedio dei no-vax. Agenti colti alla sprovvista: una sola camionetta difende palazzo Chigi

09 ottobre 2021 a

Una solitaria camionetta della polizia in difesa del portone di ingresso di palazzo Chigi. Mentre i manifestanti no vax stanno assediando il centro di Roma cercando di arrivare sotto la sede della presidenza del Consiglio dei ministri, le forze dell'ordine cercano a fatica di contenere l'ondata dei "no green pass" che si fa strada lanciando bombe carta, petardi e urlando "libertà, libertà". Gli agenti in assetto antisommossa sono in difficoltà: forse non si aspettavano che la manifestazione organizzata in piazza del Popolo si trasformasse in un corteo incontrollato. Via del Corso e Piazza Colonna sono recintate dalle transenne e dalle camionette, ma la sensazione - come si vede nella foto - è che il palazzo dove ha sede il Governo sia vulnerabile. Il premier Mario Draghi, di cui i manifestanti chiedono le dimissioni, non è in sede.

