Arresti tra i no green pass e un poliziotto ferito, guerriglia al centro di Roma

Sono 3 le persone fermate dalla Polizia di Stato per gli scontri avvenuti nel corteo No vax e no green pass al centro di Roma. Lo apprende l’AGI da fonti di polizia. Un poliziotto sarebbe invece rimasto ferito. Al momento, secondo quanto apprende l’AGI, si sono ancora tensioni nel centro di Roma. Dai due blocchi, uno su via del Corso e uno su via del Tritone, sono stati lanciati alcuni fumogeni e bombe carta verso le forze dell’ordine che hanno risposto con lacrimogeni e nuove cariche di alleggerimento per allontanare i manifestanti.

