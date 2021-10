09 ottobre 2021 a

«La violenza non è mai giustificata, non è mai la soluzione. Non confondiamo la violenza di pochi criminali con le richieste ragionevoli di chi vuole tutelare salute, diritti, libertà e lavoro». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

