Roma, esplode incendio nel deposito Atac di via Prenestina: distrutti 30 autobus

Fiamme alla rimessa Atac di via Prenestina, distrutti circa 30 autobus e diverse auto. È successo questa mattina, intorno alle 4:20 circa i Carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza e della Compagnia di Roma Montesacro sono intervenuti, su segnalazione giunta al 112, in ausilio ai Vigili del Fuoco per un incendio divampato presso la rimessa che ha coinvolto circa 30 autobus e un numero consistente di auto. Cause in corso di accertamento. Sul posto oltre alle Aps di zona, sono intervenute 3 Autobotti, carro autoprotettori e funzionario di servizio. Rilievi a cura del Nucleo Investigativo di via In Selci, indagini affidate ai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro.

Al momento l'incendio è domato ma sono in corso operazioni di messa in sicurezza della zona. È stata una nottata impegnativa, quella appena trascorsa. Oltre ai numerosi interventi di routine, alle ore 00.30 i pompieri sono intervenuti in via Tirso a Civitavecchia per dei cavi dell'alta tensione della corrente elettrica tranciati. Probabilmente a causa delle avverse condizioni meteo i cavi sono caduti in via strada e nel sottostante raccordo autostradale che collega il porto a Viterbo. Gli uomini della Bonifazi coadiuvati dalla polizia stradale e da una volante del commissariato hanno bloccato le strade per evitarne l'avvicinamento. Il personale Enel e Terna ha provveduto a verificare la mancanza di tensione. Successivamente messa in sicurezza l'area, verso le ore 4 i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno dovuto rispondere ad altri interventi dovuti alla forte pioggia.

