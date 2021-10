Elezioni a Roma 2021, Virginia Raggi e il messaggio al M5S: "Sono l'unica che tiene testa a destra e sinistra"

04 ottobre 2021 a

A Roma la partita delle elezioni per il nuovo sindaco della Capitale è ancora aperta ma lo scenario va delineandosi man mano. Prosegue lo spoglio e, in base ai dati parziali forniti dal Viminale, Virginia Raggi supera Carlo Calenda con il 20.46% dei voti contro il 17.04% ma in testa resta Enrico Michetti con il 31.52% dei voti. E mentre il marito della sindaca uscente sui social tifa per la rimonta grillina lei interviene ufficialmente per mandare un messaggio forte e chiaro al MoVimento Cinque Stelle: "Sono l'unica - sostiene - che sta tenendo testa alla corazzata del centrodestra e del centrosinistra".

Il messaggio della Raggi, che parla prima del candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri, viene commentato in diretta a "Maratona Mentana". Il giornalista in collegamento con il conduttore spiega: "Si riferisce al dato nazionale, la Raggi nel comune di Roma è stata l'unica capace di tenere testa alle opposizioni".

