Gravissimo incidente nella notte, morti e feriti sulla Pontina

M. G. 03 ottobre 2021 a

a

a

Pontina chiusa per un grave incidente mortale avvenuto nella notte tra via Apriliana e Aprilia. E' successo intorno alle 4 al chilometro 42, in direzione Latina. Tre vetture si sono violentemente scontrate per motivi ancora da appurare: a causa dello schianto due si sono capovolte e sono irriconoscibili, mentre la terza vettura è una Clio. Una delle due vetture ribaltate si è schiantata contro il guardrail.

Il bilancio è pesantissimo: dai primi accertamenti risultano essere due le vittime del tremendo incidente mentre gli altri occupanti sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118. La pattuglia della polizia stradale di Aprilia è intervenuta per i rilievi.

Le conseguenze dello scontro tra i tre mezzi sembra essere drammatico. Tante le testimonianze di automobilisti che sui social hanno postato, sconvolti, commenti su quello che hanno visto: "Ho visto una scena bruttissima al rientro dal lavoro poco fa, all'altezza dell'autovelox direzione Latina - commenta Daniele P. - Ci sono delle persone riverse sulla strada, sto tremando dal dolore". Le auto in coda vengono fatte deviare lungo Via Apriliana. Rallentamenti e code si registrano anche sulla carreggiata in direzione di Roma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.