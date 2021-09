Terribile incidente, dramma a Roma: scooter contro tram, muore 17enne. Grave coetaneo

Elena Ricci 17 settembre 2021 a

a

a

Terribile incidente stradale nella serata di venerdì 17 settembre in zona Pigneto su via Prenestina. Un tram della linea 5 ha travolto due giovani a bordo di uno scooter. Il bilancio è tragico: il conducente, un ragazzo di 17 anni sarebbe morto sul colpo, mentre il passeggero suo coetaneo, è stato trasportato in gravissime condizioni presso l'ospedale San Giovanni e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nei pressi del deposito dei mezzi Atac. La dinamica è poco chiara, ma a quanto si apprende dalle prime informazioni, i ragazzi a bordo del due ruote avrebbero imboccato per sbaglio la corsia riservata ai mezzi rendendo inevitabile l'impatto con il mezzo pubblico che ha scaraventato per terra i due giovani. Sul posto sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale del V gruppo Prenestino per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è nota ancora l’identità dei due giovani. L'incidente ha causato un notevole rallentamento sulle linee 5, 14 e 19.

La bomba della II Guerra Mondiale spaventa tutti: maxi-evacuazione a Roma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.