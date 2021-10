Ardea, il figlio della donna trovata morta interrogato per tre ore: "Non ha nulla da nascondere"

Massimiliano Gobbi 01 ottobre 2021 a

È indagato per omicidio Fabrizio Rocchi, il figlio di Graziella Bartolotta, la pensionata di 68 anni trovata martedì pomeriggio senza vita, con il cranio sfondato, all'interno della sua abitazione di via del Pettirosso a Tor San Lorenzo, popolosa frazione del comune di Ardea alle porte della Capitale. In serata i carabinieri del Ris hanno fatto la prova del luminol per eventuali tracce di sangue non rilevabili altrimenti. Nella mattina gli è stata notificata l'elezione di domicilio, da ieri risulta essere l'unica persona iscritta sul registro degli indagati pertanto il pm, Antonio Bufano, che coordina l'inchiesta, ha voluto ascoltarlo.

Nel video qui sopra le parole dell'avvocato Andrea Calcatelli del foro di Velletri, appena uscito dalla caserma dei carabinieri di Anzio alle ore 24. Nella serata di ieri si è svolto il lungo interrogatorio in presenza del pubblico ministero Antonio Bufano, che coordina l'indagine.

"Ritrovata cadavere in un lago di sangue". Scoperta dell'orrore ad Ardea, la vecchietta ridotta così

"È stato molto lungo interrogatorio - ha commentato il legale di Rocchi - con il magistrato abbiamo incominciato a parlare verso le ore 20 per più di 3 ore. Fabrizio ha risposto a tutte le domande, in maniera anche abbastanza puntuale. Non ha avuto incertezze e tornerà a casa. Il mio assistito ha avuto un turbinio di emozioni che non pensava di affrontare. All'inizio era molto spaventato poi quando è arrivata la moglie si è tranquillizzato. Ha risposto a tutte le domande del magistrato dimostrando che non ha nulla da nascondere. Gli investigatori dovranno effettuare altri accertamenti. Al momento resta l'unico indagato ma è anche vero che un fascicolo si apre quasi sempre nei confronti di qualcuno. I Ris verificheranno quello che c'era da verificare, quello che troveranno poi lo vedremo".

