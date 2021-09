Ardea, anziana trovata morta nella villetta a Tor San Lorenzo: "C'era sangue". Indagano i carabinieri

Massimiliano Gobbi 29 settembre 2021 a

Orrore a Tor San Lorenzo, popolosa frazione del comune di Ardea in provincia di Roma, dove ieri pomeriggio una donna è stata rinvenuta morta in casa con una vistosa ferita alla testa. La signora, B.G. di 68 anni, vedova, abitava al civico 82 di una villetta di via del Pettirosso, a pochi metri dal Lungomare degli Ardeatini e dalla piazza intitolata a Falcone e Borsellino. Con evidenti problemi di deambulazione, viveva da sola ma veniva aiutata da una collaboratrice domestica che prendeva cura di lei e che l'ha trovata in una pozza di sangue riversa a terra. Scossa per l'accaduto, la donna si è messa a gridare a più non posso mettendo in allarme la vicina di casa che ha dato l'allarme chiamando immediatamente il numero delle emergenze.

Sul posto sono così intervenuti i sanitari del 118 e i militari della Compagnia dei carabinieri di Anzio e della Stazione di Tor San Lorenzo, diretti dal Capitano Giulio Pisani, ma per l'anziana donna non c'è stato nulla da fare per salvarla. All'interno un lago di sangue e il corpo ormai senza vita.

Dei fatti è stato informato immediatamente il pubblico ministero della Procura di Velletri, che ha disposto l'intervento del medico legale. Dall'ispezione è stata riscontrata una vistosa ferita alla testa che sarà analizzata per cercare di capire cosa sia successo. Fra le ipotesi al vaglio quella di un’aggressione, forse a scopo di rapina.

L’appartamento è stato trovato in ordine e per questo motivo non si esclude che la donna possa aver aperto la porta ad estranei o qualcuno che conosceva. Fin da subito sono state ascoltate diverse persone per chiarire i contorni della vicenda. Le indagini in corso non escludono l'omicidio. Da capire, inoltre, l’esito dell’autopsia per stabilire con certezza l’ora della sua morte e se dall’abitazione sia stato rubato qualche oggetto. La casa è stata sequestrata.

