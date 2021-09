Al via il Festival di Economia Carceraria

Eventi e mercato da venerdì 1 a domenica 3 ottobre

Tre giorni ricchi di eventi: convegni, degustazioni, incontri e in parallelo con una mostra mercato permanente dei prodotti dell’economia carceraria provenienti dagli istituti penali e dalle realtà produttive extra-murarie italiane.

Questo e di più nella seconda edizione del Festival dell’Economia Carceraria in programma da venerdì 1° a domenica 3 ottobre a Roma negli spazi del WeGil di Trastevere, in Largo Ascianghi 5,

Il Festival è organizzato e promosso da Associazione L’Isola Solidale, Associazione Semi di Libertà Onlus, Cooperativa Co.R.R.I., Cooperativa O.R.T.O., Economia Carceraria srl., con la partecipazione di cooperative e imprese che in tutta Italia producono impiegando persone in esecuzione penale.

Le tre giornate al WeGil saranno un’occasione imperdibile per introdurre il pubblico nel mondo “produttivo” delle carceri, luoghi dove ancora a fatica il “trattamento” si orienta verso il futuro reinserimento socio-economico del detenuto tramite la formazione e, conseguentemente, il lavoro.

Ma l’economia carceraria è anche arte, dialogo e discussione, racconto, riscatto e rinascita. Il Festival dell’Economia Carceraria raccoglie Istituzioni, Garanti, persone sottoposte a misure restrittive della libertà, studenti, artisti, cittadini, esplora il mondo degli istituti penali in quanto specchi della comunità a cui appartengono nonostante i muri, e riflessi del suo grado di senso civico, rispetto per la persona, umanità.

Grande attesa per la serata inaugurale per l’evento, programmato alle ore 20:30, “Tutto fumo e niente arresto”, accompagnato dal monologo teatrale di e con Cosimo Rega. Una gara culinaria tra due brigate di cucina composte in parte da persone in esecuzione penale, una sfida, anche al pregiudizio, dove vincono gusto e solidarietà, coordinata dalla Chef Anna Maria Palma.

