Case a prova di pet, arriva l'arredamento per animali

Amore, attenzioni, coccole e regole. Gli animali ormai sono diventati dei famigliari e anche la casa è studiata a loro misura. Insomma per vivere al meglio occorre anche un casa pet friendly. L'ideale per la tappezzeria sono i tessuti in materiali antistatici, che non siano calamite per i peli, da evitare quindi i velluti e la ciniglia. Ci sono brand di arredamento che hanno riservato particolare attenzione alle famiglie con bambini e animali domestici: Ikea ha moltissimi complementi d'arredo e oggetti pensati per cani e gatti, Divani&Divani by Natuzzi, ha dedicato un'intera collezione, la Kids&Pets, con divani realizzati in rivestimento antimacchia (per lavarlo basta un po’ d'acqua), antigraffio e antistatico. I modelli disponibili prevedono anche dei mini-divani per cani e gatti, personalizzabili con il nome del cucciolo. Una zona essenziale per gli animali domestici è certamente quella dedicata al relax. Esistono tantissime tipologie di cucce e letti per cani e gatti, dovrete solo scegliere quello più adatto ai vostri amici a quattro zampe, tenendo in considerazione anche le loro preferenze. Esistono cuccioli che amano stare per conto loro, in una parte nascosta della casa dove possano riposare indisturbati, altri, invece, desiderano stare sempre in compagnia dei loro padroni; altri ancora non disdegnano entrambe lo soluzioni e scelgono in base all'umore.

Qualunque siano le loro esigenze, potete scegliere cucce di design che si sposino con lo stile della casa, rifugi integrati in mobili da arredamento e complementi d’arredo studiati appositamente per il relax di cani e gatti. Lo spazio riservato al cane sarà proporzionato alla sua taglia dandogli anche modo di giocare, ma non dovrà confondersi con quello umano: no alla condivisione abituale del soggiorno o della stanza da letto quindi, ma riserviamo un ambiente anche piccolo della casa a lui, come se fosse un membro aggiunto della famiglia. La stanza del cane dovrebbe essere preferibilmente vicina a un balcone per dargli aria e luce e un affaccio all'esterno.

La designer spagnola Inma Bermudéz ha ideato la linea Lurvig di arredi e attrezzature per il cane che sta incontrando un grande successo per la sua praticità ed eleganza a costo contenuto: si va dalle ciotole in legno e metallo non ribaltabili a eleganti letti-brandina sollevati da terra; dal tappetino scaldante o refrigerante in base alla stagione, alla cuccia da interno in plastica o in legno coibentata o in tessuto imbottito. La linea propone simpatici divani per cani che si adattano alle loro dimensioni, ma se vogliamo farlo accomodare accanto agli umani sul divano, una scaletta appositamente studiata potrà essere d’aiuto ai più piccoli. E c'è chi pensa anche ad un piccolo armadio per la sua collezione di guinzagli, accessori, profumi, coperte e tutto quello che le aziende stanno mettendo in commercio.

E c'è l'azienda «Da Pian» di Ponzano Veneto (Treviso), leader nella distribuzione di bevande su tutto il territorio nazionale che propone la prima birra per cani analcolica, cosi da fare insieme un bel aperitivo home made sul divano! La birra si chiama «Pawse», nome nato da un gioco di parole tra «paw» (zampa) e «pause» (pausa). Insomma una bibita per un aperitivo che sia un momento di pausa e relax non solo per le persone, ma anche per i nostri accompagnatori pelosi. La bevanda sarà confezionata in lattine di alluminio da 33 cl, comode da stappare e versare. I locali potranno proporla, abbinandola alla vendita della normale birra, richiesta dai padroni. Insomma non manca proprio nulla nel mondo a quattro zampe.

