Alitalia, scontri alla manifestazione di Fiumicino. Bloccata l'autostrada, "quattro agenti feriti"

Alta tensione alla manifestazione dei lavoratori Alitalia dopo la rottura nei giorni scorsi della trattativa con la nuova compagnia Ita sul contratto e sulla Cassa integrazione.

I manifestanti - si parla di 500 lavoratori, ma secondo altre stime sarebbero duemila - sono partiti in corteo dall’areoporto di Fiumicino e si registrano scontro con forze dell’ordine nel giorno dello sciopero nazionale del Trasporto aereo. I manifestanti hanno sfondato il cordone della polizia, in tenuta anti sommossa. I lavoratori della compagnia aerea si erano radunati davanti al Terminal 3. Ci sono stati momenti molto tesi, con spintoni e scontri con le forze di polizia per i manifestanti che protestano al grido di "Alitalia siamo noi!" e anche: "Lavoro! Lavoro!". Il traffico in entrata verso l’aeroporto è paralizzato.

Il corteo di lavoratori di Alitalia si è poi diretto verso l’autostrada Roma-Fiumicino, ostacolando il traffico in direzione dell’aeroporto romano "Leonardo Da Vinci". Quattro agenti sono rimasti feriti negli scontri.

Il programma di La7 Tagadà, venerdì 24 settembre, segue in diretta gli sviluppi della manifestazione. "Hanno occupato l'autostrada", sono gli aggiornamenti della situazione ad alta tensione.

Vaffa a Draghi e slogan forti si sentono dal presidio. "Una situazione opposta rispetto aalla standing ovation di Confindustria al premier" commenta la conduttrice Tiziana Panella.

