Roma, il cinghiale fa la spesa al mercato in Balduina

Ormai fanno parte dell’ambiente di Roma al pari del Colosseo e del fiume Tevere. Questa mattina nella Capitale è stato avvistato l’ennesimo branco di cinghiali, che stavolta hanno preso di mira il quartiere della Balduina. La mamma cinghiale, accompagnata da alcuni cuccioli, ha scorazzato per via della Balduina, facendo anche visita alla scuola elementare presente in zona, per poi ripiegare al mercato di frutta e verdura a piazza Madonna del Cenacolo. Tanti cittadini hanno ripreso la scena dalle finestre dei loro palazzi, per quella che è diventata una triste abitudine a Roma.

L'era del cinghiale marrone continua a Piazza della Balduina. Foto scattate da zia residente, no fake pic.twitter.com/USOXBrPDEU — Andrea Vianello (@andreavianel) September 23, 2021

