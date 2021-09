Scatta la protesta dei direttori dei servizi generali. A Roma mancano in due scuole su tre

Valentina Conti 17 settembre 2021 a

Al via nella Capitale la protesta dei Direttori generali dei servizi generali e amministrativi della scuola. Capeggiati dal Movimento nazionale direttori Sga e da Aida Scuole, i Dsga dell’intero territorio nazionale si sono dati appuntamento sotto Viale Trastevere per esprimere il loro malumore per le disattenzioni spesso riscontrate nei confronti di un profilo professionale che, nella realtà, occupa una posizione strategica all’interno dell’istituzione scolastica e al vertice della struttura amministrativa, tecnica ed ausiliaria. Presente anche una delegazione del sindacato Anief.

Due scuole su tre nel Lazio, come raccontato da Il Tempo, sono carenti ad oggi di questa figura centrale per la gestione della parte economica negli istituti. Obiettivo della mobilitazione: la necessità di giungere finalmente ad una piena valorizzazione giuridica ed economica dei Dsga. Intanto, prosegue il rodaggio scolastico sulla certificazione verde. L’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha chiarito alcuni punti sulle disfunzioni tecniche segnalate da diverse scuole nei controlli sul Green pass.

