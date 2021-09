Tir in fiamme, fuoco nero e code sull'A1

Elena Ricci 14 settembre 2021 a

Una coltre di fumo nero e traffico bloccato subito dopo il raccordo, sull'A1 all'altezza di Palestrina, a circa 8 km da Valmontone. Code di auto e sirene spiegate a causa di un mezzo pesante andato letteralmente in fiamme. Si tratta di un tir di una società di autotrasporti casertana.

Non è chiaro cosa vi fosse all'interno del mezzo che è stato letteralmente divorato dalle fiamme, né la causa dell'incendio. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco con un idrante per domare le lingue di fuoco. Non ci sarebbero feriti.

