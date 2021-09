Elezioni a Roma, Swg da Mentana depone Virginia Raggi dal trono. Quattro su quattro, perde anche con Calenda

08 settembre 2021 a

Finisce il regno di Virginia Raggi su Roma. Non le offre più alcuna chance il primo importante sondaggio fatto da uno dei principali istituti sulle elezioni di Roma. Lo ha fatto Swg e lo ha svelato Enrico Mentana nel suo Tg La7. Per la prima volta e a meno di un mese dal voto Carlo Calenda supera la Raggi e la distanzia, avvicinandosi a Roberto Gualtieri.

La Raggi viaggia fra il 15 e il 19% e Calenda fra il 19 e il 23%. Entrambi al momento sarebbero esclusi dal ballottaggio, ma se la Raggi precipita rispetto alle attese, Calenda è in crescita.

Al ballottaggio al momento ci andrebbe al primo posto Enrico Michetti con un risultato che oscilla fra il 30 e il 34%. Alle sue spalle Gualtieri oscilla fra il 25 e il 29%. Michetti non sarebbe così sotto al risultato delle liste che lo appoggiano, che non vanno oltre il 35%. Gualtieri sarebbe in linea con il risultato delle sue liste che arrivano al 28,7%. La Raggi anche in linea con le sue liste che sommano il 17,3%. Assai basso il M5s con il 12,2%.

Ai ballottaggi perderebbe sonoramente con tutti i tre gli avversari la Raggi che quindi è la sola a non avere alcuna chance secondo il sondaggio Swg (per lei peggio di tutti Calenda che farebbe il 74%). Michetti vincerebbe-bene- solo con la Raggi (62 a 38) e Gualtieri ce la farebbe bene contro Raggi e di poco contro Michetti (52 a 48). Calenda è il solo che vincerebbe qualsiasi ballottaggio, stracciando la Raggi come visto ma battendo 56 a 44 sia Michetti che Gualtieri. Solo che per batterli ha bisogno di andare in finale. E in questo momento ne è escluso. Ma può ancora farcela.

