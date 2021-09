Enrico Michetti, "l'uomo del centrodestra unico sicuro al ballottaggio". Il sondaggio di Opinio Italia

08 settembre 2021 a

Una giornata in cui, per Enrico Michetti, si riafferma la compattezza del centrodestra attorno alla sua figura. Oltre alle parole di Giorgia Meloni al fianco del candidato del centrodestra mentre presenta la lista di Fratelli d'Italia al Campidoglio, esternazioni in suo favore ieri sono arrivate anche dalla candidata della Lega (e deputata) Barbara Saltamartini: “Non serve un esperto di scienza politica –afferma- per capire che, se da una parte c'è un candidato credibile, proveniente dalla società civile e sostenuto da una sola componente e dall'altra ci sono tre candidati rispettabilissimi ma appoggiati da altrettante differenti compagini, il favorito è Michetti” e sottolinea poi che” l'unità di tutto il centrodestra è la ricetta vincente".

E un’ulteriore spinta arriva dal sondaggio di Opinio Italia per la Rai, secondo cui il candidato del centrodestra sicuramente accederà al ballottaggio. Mentre la partita è aperta per chi lo sfiderà. Lui, intanto, continua a porre l’accento sulla necessità di mettere in campo un esecutivo comunale efficace. “Sulla squadra credo che siamo già molto avanti rispetto agli altri colleghi che si candidano Abbiamo individuato Simonetta Matone come prosindaca. Vittorio Sgarbi, effervescente ma di cui credo che nessuno possa avere dubbi sulla sua competenza, per la cultura. I profili saranno altissimi”. Poi, ancora, assicura: “la prima attenzione sarà mettere in moto la macchina amministrativa per renderla tempestiva nei primi sei mesi per creare ricchezza, sviluppo, occupazione opportunità”.

E durante la presentazione della lista, sollecitato dai giornalisti è tornato a parlare del caso della candidata Francesca Benevento, ex M5S e autrice di molti post facebook dove rivendica tesi no-vax e complottiste con alcune espressioni antisemite: “Noi abbiamo 2.500 candidati, se dovessimo fare un excursus di tutto quello che hanno dichiarato negli ultimi 10 anni sui social, abbiamo chiesto i carichi pendenti, il casellario giudiziario. Abbiamo preso le distanze in maniera ferma e decisa nel momento in cui abbiamo saputo. Prenderemo provvedimenti di conseguenza. Quali? Valuteremo, tra l'altro non siamo ancora riusciti a rintracciarla", ha spiegato. La giornata di ieri ha visto anche una visita del candidato sindaco, assieme a Giorgia Meloni, nel quartiere Giuliano-Dalmata. Con loro anche il presidente nazionale Asi Claudio Barbaro e il responsabile Regionale, candidato con Fdi, Roberto Cipolletti (proprio in quei luoghi parte la Corsa del Ricordo). “La sofferenza riguarda l’umanità –ha osservato Michetti ricordando il dramma degli esuli d’Istria- Non esiste sofferenza di Serie A e di Serie B. Da parte mia tutto il l’affetto possibile per questa gente, italiana. A Roma faremo di tutto per ricordare sempre questa tragedia”.

