Discoteca abusiva con 500 ragazzi e alcol a minori, chiuso un altro locale a Ostia

Alcol a minori, attività di discoteca non autorizzata, assembramenti e mancato uso delle mascherine da parte del personale: è per queste irregolarità che le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno eseguito la chiusura nella notte di tra venerdì 27 e sabato 29 agosto di un noto locale di Ostia.

Interessata dal provvedimento è l’area adibita ad intrattenimento serale, dove gli agenti hanno accertato la presenza di circa 500 persone che ballavano in violazione delle disposizioni a contrasto della diffusione da Covid-19. Il titolare dello stabilimento, già diffidato in precedenza per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, è stato sanzionato anche per lo svolgimento non autorizzato di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Presente sul posto anche personale della Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

Nei giorni scorsi un provvedimento simile aveva interessato lo storico stabilimento balneare Kursaal a Ostia. Nel locale erano presenti secondo quanto appurato dagli agenti circa 2500 persone, anche se il conta persone ne segnava solo 230.

