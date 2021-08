Concorsopoli alla Asl di Latina: subito a processo l'ex senatore Pd e due dirigenti

18 agosto 2021 a

a

a

Giudizio immediato per i protagonisti dello scandalo dei concorsi truccati alla Asl di Latina. L'ex senatore del Pd Claudio Moscardelli e i dirigenti Asl Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito compariranno in aula presso il tribunale di Latina il prossimo 21 ottobre. Lo ha stabilito il gip Giuseppe Cario, che aveva firmato le ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari per i tre accusati di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.

Dirigente Pd arrestato per Concorsopoli: per i pm ha truccato la procedura per assumere 23 assistenti

Moscardelli dovrà rispondere di rivelazione di segreto d’ufficio e corruzione così come Rainone. Quest’ultimo sarà imputato anche per falso così come Esposito a cui non viene contestata la corruzione. I fatti per cui verrà celebrato il processo sono, come noto, riferibili allo scandalo della concorsopoli presso l’Asl di Latina: secondo Squadra Mobile e Guardia di Finanza di Latina, che hanno condotto le indagini, un sistema di favoritismi per “figli di” e uomini legati alla politica affinché superassero le prove per diventare figure amministrative all’interno dell’Asl di Latina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.