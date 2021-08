Minaccia col coltello i vicini di casa, donna semina il panico a Monte Sacro

M. G. 12 agosto 2021 a

Attimi di panico a Monte Sacro dove una donna di 49 anni ha dato in escandescenze minacciando con un coltello i propri vicini. Trasportata al pronto soccorso, viene sottoposta a Tso. È successo intorno alle 2.30 di notte in un condominio di via Val d’Aosta, nel III municipio di Roma Capitale a pochi centinaia di metri dal quartiere Trieste.

Senza un valido motivo ha minacciato con un coltello da cucina i propri vicini e, dopo aver altresì danneggiato le porte d’ingresso delle loro abitazioni, si barricava in casa, armatasi di un paio di cesoie e proferendo frasi sconnesse e accendendo la radio a volume altissimo, svegliando tutto il palazzo.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Roma Viale Libia intervenuti, resisi conto che la donna stava appiccando fuoco all’abitazione, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco forzavano la porta e disarmavano la donna, che veniva sedata da personale sanitario e trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Sandro Pertini per essere sottoposta a Tso. Nessuno per fortuna ha riportato lesioni.

