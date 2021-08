I partitini del centrodestra vedono la vittoria a Roma e vogliono la torta dei Municipi

06 agosto 2021 a

I piccoli partiti del centrodestra vedono la vittoria della coalizione a Roma e pretendono fette di torta nei municipi anche per loro. "Sembrerebbe che alcune forze della coalizione di centrodestra si stiano riunendo da giorni per scegliere i candidati presidenti nei municipi di Roma, senza il coinvolgimento di tutte le forze politiche che presenteranno liste a sostegno di Enrico Michetti. Se ciò risultasse vero, sarebbe una grave mancanza di rispetto nei confronti di chi, come noi, lealmente sta sostenendo il candidato sindaco Michetti e il centrodestra, non solo nella Capitale ma in tutta italia. Alla luce di questo contesto, dunque, auspichiamo che si tratti solamente di voci infondate; ma se così non fosse, la lista ‘Cambiamo-Rinascimento’ valuterà municipio per municipio se sostenere il centrodestra o presentare un proprio candidato. Infine, ci rivolgiamo ad Enrico Michetti affinché intervenga e prenda posizione su quanto starebbe accadendo, in nome della compattezza e della unità di tutta la coalizione del centrodestra”. Così, in una nota, Mario Abbruzzese, responsabile del comitato promotore regionale «Cambiamo» Lazio, Massimo Pezzella, responsabile del comitato promotore «Cambiamo» Roma, e Dario Di Francesco segretario organizzativo nazionale e vicesegretario politico di Rinascimento.

