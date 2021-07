Roma, tenta il suicidio e si getta nel Tevere da Ponte Marconi: salvata dalla Polizia Fluviale

Massimiliano Gobbi 30 luglio 2021 a

Il Reparto tutela fluviale della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuto in ausilio alla Polizia Fluviale e alla squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma (7a) intervenuta insieme al nucleo speleo-alpino-fluviale per un tentato suicidio. Si tratta di una ragazza di origine asiatica, nata a Roma, che si è gettata nel Tevere da Ponte Marconi verso le 14.00 di questo pomeriggio. Avvistata tra Ponte Marconi e Ponte della Magliana mentre galleggiava in acqua, è scattato subito l'allarme ed il recupero effettuato dagli agenti di polizia fluviale della Ps in barca. La ragazza, di 22 anni, cosciente ma in stato di shock, è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale San Camillo per le cure del caso.

