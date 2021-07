Autovelox e limite a 50 km/h, raffica di multe su via dell'aeroporto di Fiumicino

30 luglio 2021 a

a

a

Multe a raffica su via dell’Aeroporto di Fiumicino, su cui da qualche tempo vige il limite di 50 chilometri orari. “Stiamo ricevendo, in questi giorni, diverse lamentele da parte di cittadine e cittadini a cui sono arrivate contravvenzioni", ha detto la comandante della Polizia Locale Daniela Carola che spiega: “Com’è noto, via dell’Aeroporto di Fiumicino non è di gestione del Comune, ma di Anas. Anche se le contravvenzioni arrivano dal nostro comando di Polizia Locale", è il gestore "che stabilisce i limiti di velocità", decisi in questo caso con un’ordinanza. Dopo la quale "il Comune non poteva non adeguare l’autovelox al nuovo limite imposto”, dice Carola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.