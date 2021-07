Cinghiali a passeggio alla Balduina. Calenda ridicolizza la Raggi: il vero scandalo...

26 luglio 2021 a

«Lo scandalo di non poter accompagnare i figli a scuola con i mezzi pubblici». Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, pubblicando una foto di una famigliola di cinghiali che attraversa la strada in piazza della Balduina a Roma. La foto è ripresa dal post del consigliere municipale Pd Julian Colabello, scattata ieri alle 8 di mattina.

Con l’emergenza rifiuti a Roma e i cassonetti pieni, i cinghiali si spingono sempre più all’interno della città. «Non un altro post sui cinghiali! Ma questo è se possibile più grave - scrive nel suo post Colabello - Per chi non conosce la zona siamo a Piazza della Balduina, sono le 8 del mattino di oggi (ieri, ndr.). Non è un’area immediatamente confinante con una riserva né è facilmente accessibile agli amici ungolati. Per essere arrivati lì hanno quindi attraversato strade, vie e piazze molto frequentate».

Tra lo sconcertato e il divertito intanto, gli utenti della Rete commentano il tweet di Calenda. «Però sono quasi sulle strisce, imparano subito! Alla prossima li vediamo in monopattini elettrici e col Green pass» scrive qualcuno. «Pazzesco. Non riesco più a scherzarci, mi sembra solo molto pericoloso» commenta un altro utente.

