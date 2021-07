Stadio della Roma affossato dal M5s, così Calenda disintegra la Raggi

21 luglio 2021 a

Il Campidoglio dice addio allo stadio della Roma a Tor di Valle. E la sindaca Raggi è di fronte all'ennesimo fallimento della sua amministrazione. Carlo Calenda non glielo perdona e attacca la sindaca grillina.

Singolare che la Sindaca continui a festeggiare i suoi fallimenti, lo Stadio a #TordiValle forse il più clamoroso. Un grande investimento affossato negli anni dai cambiamenti di linea del M5S. È vero, si apre un nuovo capitolo: quello in cui liberiamo Roma dalla vostra incapacità https://t.co/4Mg0HCQLEO — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 21, 2021

Lo scrive Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per la lista civica ' Calenda sindaco.

