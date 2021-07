L'iniziativa di Sport e Salute per gli over 65: tennis e nuoto gratis al Foro Italico

23 luglio 2021 a

Sport e Salute sempre più vicina agli anziani. Con l’allentamento delle restrizioni per l’attività sportiva, riparte, durante la stagione estiva, il progetto dedicato ai nati dopo il 1 gennaio 1956 da parte di Sport e Salute S.p.A., la Società che promuove lo sport di base e i corretti stili di vita: gli over 65 avranno accesso a corsi di tennis e lezioni di nuoto gratuite al circolo del Parco sportivo del Foro Italico.

Un programma, avviato con successo già lo scorso anno, subito dopo il lockdown, per incentivare il ritorno all’attività motoria di base, consentendo ad una fascia importante della popolazione di combattere la sedentarietà e fare movimento. Nella promozione è compreso fino al 30 luglio prossimo un pacchetto di lezioni di tennis di tre settimane con il maestro Antonio Zugarelli, componente della squadra azzurra che vinse la Coppa Davis nel 1976. Ad agosto, invece, sarà possibile usufruire della piscina tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00. Per partecipare sarà necessario essere in possesso del certificato medico d’idoneità sportiva non agonistica. Un metodo per tenersi in forma nonostante gli acciacchi dell’età e il lungo stop dovuto alla pandemia.

