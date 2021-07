Commissariamento del Comune di Roma, la palla ora passa al Viminale

12 luglio 2021 a

a

a

Il Campidoglio sotto la lente d'ingrandimento del Viminale. Il ministero dell’Interno ha, infatti, avviato un approfondimento sulla richiesta del Codacons di commissariare il Comune di Roma dopo l’addio di quattro consiglieri capitolini al M5s che ha fatto cadere formalmente il numero della maggioranza in Assemblea capitolina. Lo riferisce in una nota lo stesso Codacons, riferendosi a una comunicazione ufficiale ricevuta dal dicastero. Nei giorni scorsi il Codacons, appellandosi al D.Lgs. 267/2000, aveva chiesto al ministero dell’Interno e al Prefetto di intervenire disponendo il commissariamento del Comune di Roma, ponendo rimedio alla situazione di grave deterioramento dell’amministrazione comunale conseguente al passaggio dal Movimento 5 stelle al gruppo Misto di quattro consiglieri che ha comportato la presenza, in Assemblea capitolina, di un numero di consiglieri di maggioranza inferiore a quelli dell’opposizione.

La Raggi perde la maggioranza ed è sola. Ora si dimetta e se ne vada per dignità

All’istanza ha risposto il gabinetto della ministra Luciana Lamorgese informando di aver trasmesso gli atti «per gli approfondimenti di competenza e per diretti contatti» al dipartimento per gli affari interni e territoriali. «Si tratta di un primo passo per valutare la richiesta di commissariamento del Comune, che allo stato attuale sembra non poter operare secondo i principi del buon andamento dell’attività amministrativa locale, con danno per l’intera collettività», commenta il presidente del Codacons, Carlo Rienzi.

Torna Marino ed è subito casino nella Sinistra dilaniata dalle polemiche interne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.