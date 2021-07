Cinecittà World diventa il parco del futuro

01 luglio 2021 a

Cinecittà World diventa digitale. Nel parco divertimenti del cinema e della tv di via di Castel Romano, divertimento e shopping saranno a portata di smartphone. E a «Cinecittà World» si festeggiano i 20 anni della grande saga cinematografica «Fast & Furious», il cui primo film uscì proprio nel 2001. Nell’arena Stunt, completamente ricostruita con una scenografia in stile Usa, debutta un nuovo Stunt Show.

E da quest’anno prenotare le attrazioni, ordinare il menù e saltare le file sarà ancora più facile. A «Cinecittà World», infatti, il cellulare diventa il telecomando del divertimento. Grazie ad una nuova piattaforma tecnologica, con un semplice click, il parco diventa contactless: gli ospiti possono acquistare i biglietti di ingresso, prenotare le attrazioni nell’orario preferito, muoversi velocemente con la nuova mappa interattiva, raggiungere amici e familiari, scoprire i tempi di attesa davanti ad ogni gioco, saltare inutili file, comporre il proprio menù e farselo servire dove e quando vogliono, scegliere il posto in teatro per gli eventi speciali. Possono, inoltre, organizzare la propria festa di compleanno o programmare una vacanza al parco dormendo in hotel o in tenda. “Le grandi crisi, come questa causata dal Covid-19, devono essere occasioni in cui rompere gli schemi e migliorare l’esperienza dell’ospite - dichiara Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World - Nel 2021 presentiamo tre innovazioni: la digitalizzazione dell’esperienza nel parco, con il progetto Smart Park, l’apertura del Cinecittà World e-shop, il primo negozio italiano online del cinema e della tv, infine l’inaugurazione di un nuovo parco a tema nella natura, «Roma World», in cui vivere un giorno da antico Romano!».

Ultimo nato tra i grandi parchi a tema Italiani, disegnato dal 3 volte premio Oscar Dante Ferretti, il parco ha registrato tassi di crescita record in Italia sino al Covid (+360% visitatori dal 2016), Cinecittà World si caratterizza dall’inizio per la sua vocazione digitale: leader in Italia per biglietti online venduti (82% contro una media nazionale intorno al 30%) conta anche 16 attrazioni cosidette media based, sulle 40 totali, ovvero esperienze immersive che portano l’ospite nei film e in storie avvincenti grazie alla tecnologia.

Quest'anno poi a Cinecittà World si festeggiano i 20 anni della grande saga cinematografica «Fast & Furious», il cui primo film uscì proprio nel 2001. Nell’arena Stunt del parco debutta un nuovo Stunt Show, liberamente ispirato alle gesta di Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. Due gang del quartiere si sfidano a colpi di gare mozzafiato, inseguimenti, testacoda, passaggi su 2 ruote, burn-out, conditi da musica, coreografie e momenti di pura adrenalina. Macchine spettacolari sono protagoniste anche nella nuova animazione che rende omaggio alla serie «Transformers».

Il cartellone del 2021 prevede ogni giorno 6 shows e animazioni live, con un cast di attori, ballerini, cantanti e stunt che ama far immergere i visitatori in un vero e proprio viaggio ispirato al mondo cinematografico e televisivo. La nuova frontiera di Cinecittà World è lo shop online del cinema. Acquistare il vero elmo del Gladiatore, vestirsi da cavaliere medievale, noleggiare una biga per una festa a tema, collezionare una sceneggiatura originale, regalare un gadget o una foto di scena: oggi tutto questo è possibile con l’apertura del sito di e-commerce www.cinecittaworld.it/it/shop. Biglietti, info e shop sono disponibili su www.cinecittaworld.it e www.romaworld.it.

