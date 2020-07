Roma World, un viaggio nel tempo nell'antica Roma

11 luglio 2020 a

"Roma World" è il nuovo parco di 5 ettari, situato a fianco di Cinecittà World, totalmente immerso nella natura, tra boschi di sughere e campagna romana, con al centro anche l’Arena Gladiatori e l’Accampamento di Legionari, che promette di riportare bambini, genitori e famiglie indietro nel tempo, regalando la possibilità di vivere una giornata da antico romano. L’importante progetto turistico e culturale, il primo post-Covid, riparte dal passato…proprio dove la storia ebbe inizio. A "Roma World l’ospite potrà vivere, vestire, mangiare e dormire come 2000 anni fa: diventare Gladiatore per un giorno, fare shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, passeggiare per la fattoria dando da mangiare agli animali, fare volare l’aquila o altri rapaci, tirare con l’arco, correre sulle Bighe trainate da cavalli nel set di Ben Hur, immergersi nel bosco e ritrovare il contatto con la natura.

In tempi di coronavirus gli ampi spazi all’aperto garantiscono il distanziamento sociale, la qualità dell’aria un luogo più sicuro poiché privo di smog, il contesto naturale la possibilità di riscoprire sapori perduti. L’animazione del villaggio è del Gruppo Storico Romano, altre associazioni di settore e artigiani che operano con le tecniche del tempo. “Mai come ora c’è un enorme bisogno di futuro - è la riflessione di Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World - il Covid può limitare i nostri spostamenti ma non i nostri sogni. Noi da mesi lavoriamo per realizzare un nuovo parco a tema “Roma World”, segno concreto della voglia di ripartire di Roma, Capitale del turismo Italiano”.

La storia di Roma World comincia 4 anni fa: il 2016 che segna anche l’anno di svolta per Cinecittà World, il parco a tema del cinema e della tv di Cinecittà che ha ridisegnato in questi anni la sua offerta, passando da 16 a 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli al giorno. Il pubblico apprezza, regalando a Cinecittà World una crescita record (+350% in 3 anni) che ha consentito con 400mila presenze, di diventare il 1° parco di Roma per visitatori e passare da 30° a 4° Parco divertimenti in Italia, ma soprattutto di raggiungere, nel 2019, il primo bilancio in utile della sua storia.