Emergenza rifiuti, Cerquetta e La Storta sono invase

Massimiliano Gobbi 10 giugno 2021 a

a

a

Continua l'emergenza rifiuti sulle strade della Capitale, ora anche Cerquetta e La Storta gridano vendetta. La pessima gestione dei rifiuti da parte della Regione Lazio e del comune di Roma non hanno mai pesato così tanto sulla quotidianità dei cittadini di Roma nord quanto in questo momento. La mancata raccolta genera situazioni di degrado continue e ripetute e gli abitanti della Storta e della Cerquetta non sono più disposti a tollerare. Le continue e ripetute segnalazioni ad Ama e al Comune di Roma non sortiscono mai l'effetto desiderato e, come sempre, a tornare a farla da padrona assoluta in queste strade è la sporcizia.

Emergenza rifiuti, Zingaretti scarica tutto sulla Raggi. Gasparri li sbugiarda così

"La Cerquetta e La Storta si confermano discarica di Roma Nord. Il rimpallo di responsabilità tra Regione Lazio e Comune di Roma crea situazioni come queste: cassonetti stracolmi, rifiuti che non vengono ritirati per giorni e tanto degrado". Così in una nota Marco Ottaviani esponente di Fratelli d'Italia del Municipio XV. "La situazione è da tempo fuori controllo e da anni chiediamo al Comune di Roma e al Municipio XV un cambio di passo. Qualche mese fa siamo intervenuti addirittura per far togliere dei cumuli di rifiuti abbandonati davanti alla scuola Soglian, a seguito di una segnalazione che ci era arrivata dai genitori dei bambini che la frequentano. Non è possibile andare avanti così. Sembra che alle attuali amministrazioni non importi nulla dello stato di degrado di questo quadrante di Roma Nord". Queste le parole di Marco Ottaviani ed Adriana Glori, entrambi esponenti di Fratelli d'Italia nel Municipio XV, che più volte si sono attivati per richiedere interventi di ripristino del decoro. "Tempo fa avevamo richiesto anche l'installazione di videocamere, allo scopo di fermare l'abbandono sconsiderato da parte di alcuni incivili di rifiuti ingombranti come frigoriferi, lavatrici, mobilio. Questo nostro appello non ha ricevuto riscontro. Siamo convinti che un'amministrazione che non riesce ad ascoltare le richieste di aiuto dei cittadini davanti a tematiche tanto importanti e di pubblico interesse non sia idonea per questa città, per questo municipio", concludono Ottaviani e Glori.

Caos rifiuti, il Tar dice no all'ordinanza Zingaretti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.