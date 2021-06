Virginia Raggi, "il bombardamento di San Lorenzo a maggio del 1943". Ecco l'ennesima gaffe

05 giugno 2021 a

"Il bombardamento di San Lorenzo a maggio del '43". Dopo la gaffe su "Azelio" la sindaca di Roma Virginia Raggi ne scrive un'altra, stavolta sui social, dove per raccontare l'incontro con i partigiani in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione di Roma, sbaglia nel post pubblicato su Facebook la data della storica ricorrenza del bombardamento di Sal Lorenzo. La sindaca di Roma scrive "19 maggio del 1943" anziché luglio. "Oggi - si legge - in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione di Roma, ho incontrato a Porta San Paolo il partigiano Mario Di Maio, testimone del bombardamento di San Lorenzo avvenuto il 19 maggio del 1943. Oggi Mario ha 92 anni e ogni anno lo incontro a tutte le cerimonie per ricordare gli anniversari importanti per la città come quello di oggi.

Dopo la targa dedicata all'ex presidente della Repubblica Carlo "Azelio" Ciampi, ecco l'ultimo refuso del primo cittadino che finisce ancora una volta sotto accusa per gli errori clamorosi.

La sindaca grillina, criticata dagli utenti per l'errore, ha poi corretto il post sui social pubblicandolo con la data corretta: "Oggi, in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione di Roma, ho incontrato a Porta San Paolo il partigiano Mario Di Maio, testimone del bombardamento di San Lorenzo avvenuto il 19 Luglio del 1943. Oggi Mario ha 92 anni e ogni anno lo incontro a tutte le cerimonie per ricordare gli anniversari importanti per la città come quello di oggi".

