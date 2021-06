Incredibile gaffe a Roma: inaugurata la piazza per Carlo Azeglio Ciampi, ma la targa è sbagliata!

01 giugno 2021 a

Incredibile gaffe che riguarda per l'ennesima volta Roma. È stato inaugurato questa mattina largo Carlo Azeglio Ciampi, su lungotevere Aventino nel tratto sotto il Giardino degli Aranci, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, dei figli Claudio e Gabriella Ciampi e della sindaca di Roma Virginia Raggi. La targa però non è stata scoperta perché secondo la versione ufficiale risulterebbe "pesantemente scheggiata" dopo il montaggio, anche se dal drappo trasparente si intravede un errore sul nome di Ciampi. Si legge infatti ’Carlo Azelio Ciampi' e non Azeglio, con una lettera "G" mancante. Ora avverrà la sostituzione con una nuova targa. La toppa è peggio del buco.

