Dal 10 giugno nel Lazio si prenota il vaccino dal medico di famiglia

Nel Lazio dal 10 giugno sarà possibile prenotare online, sul portale "Salute Lazio", la vaccinazione anti-Covid dal medico di famiglia. «Sono state superate le difficoltà che riguardavano il vaccino J&J e dal 10 giugno si potranno prenotare tutti i vaccini». Lo annuncia Pierluigi Bartoletti, vicesegretario vicario della Fimmg (Federazione italiana dei medici di medicina generale), al termine dell’incontro per superare l’empasse. «In questo modo viene potenziato il ruolo dei medici di famiglia all’interno del portale e si può dare una prospettiva in più ai cittadini anche in vista della campagna influenzale del prossimo inverno», aggiunge Bartoletti all’Adnkronos Salute.

Ma l’impegno dei medici di medicina generale non finisce qui. «Stiamo lavorando a un numero unico dedicato, dove poter rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, dalle informazioni all’assistenza a casa», rilancia il segretario della Fimmg. Il numero unico telefonico sarà «un servizio di ascolto e di accoglienza per le tante richieste che abbiamo visto anche nell’esperienza dell’emergenza Covid non trovano facilmente risposta. Sarà un aiuto diretto - osserva Bartoletti - per dare risposte alle esigenze di assistenza e cure ma anche informative. Vogliamo potenziare la medicina del territorio creando un punto di riferimento a cui le persone possono chiedere aiuto».

