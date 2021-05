Eur, i vigili del fuoco salvano i pulcini intrappolati nel tombino

28 maggio 2021 a

Cinque pulcini intrappolati in un tombino di via Birmania restituiti alle cure di mamma anatra dai vigili del fuoco dell'Eur.

E' successo stamattina a Roma alle ore 10.50 circa la squadra 11A dell'Eur è intervenuta, su segnalazione di una passante, per mettere in salvo cinque pulcini di anatra rimasti imprigionati all'interno di un tombino situato in via Birmania, 3. Una volta recuperati sono stati consegnati alla stessa persona che aveva dato l'sos, rimasta sul posto dopo la segnalazione.

