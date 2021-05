Grave incidente sulla Laurentina ad Ardea: un ferito è grave

Massimiliano Gobbi 21 maggio 2021 a

Grave incidente su via Laurentina ad Ardea. È successo intorno alle 17.30 all’altezza del distributore Fiamma 2000 verso Lido dei Pini. Il bilancio dello scontro vede ben quattro auto coinvolte e un ferito grave trasportato in codice rosso a Roma in eliambulanza.

La strada è chiusa e non si può passare al momento. Sul posto personale medico del l 118 e personale dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Ardea e Tor San Lorenzo, diretti dal capitano Giulio Pisani.

