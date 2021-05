I vigili del fuoco di Roma e Lazio protestano a Montecitorio: mancano mezzi e uomini

Massimiliano Gobbi 20 maggio 2021 a

Vigili del fuoco in piazza a Montecitorio, protestano contro la carenza di organico e automezzi. Al centro della loro manifestazione anche “la salute e la sicurezza sul lavoro", così come la mensa di servizio. Un sit-in organizzato dai sindacati Cgil Fp, FNS Cisl e Confsal alla presenza dei coordinatori e segretari nazionali. Durante la manifestazione sono intervenuti diversi parlamentari ed esponenti politici come Gasparri, Spena, Rosato, Prisco e Candiani, che hanno ascoltato le motivazioni della protesta e si sono resi disponibili nel portare avanti le vertenze rappresentate. Dalla mensa, alla carenza di organico, alla tutela e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, al parco automezzi obsoleto, questi i temi o oggetto del sit in. “Non ci fermeremo, è necessario trovare delle soluzioni opportune alle questioni che riguardano Roma e il Lazio - commenta Riccardo Ciofi, segretario generale Fns Cisl di Roma e Rieti - Inaccettabile credere che il personale non possa consumare un pasto durante l’orario di lavoro di 12 ore. La politica deve intervenire per garantire a questi professionisti del soccorso delle condizioni di lavoro dignitose”.

