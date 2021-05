Roma, Guido Bertolaso chiude la porta definitivamente: "IO NON MI CANDIDO, fatevene una ragione"

11 maggio 2021 a

Guido Bertolaso non sarà il candidato del centrodestra per la corsa a Sindaco di Roma. L'ex capo della Protezione civile, attualmente consulente di Regione Lombardia per il piano vaccinale contro il Covid non ha gradito le notizie che lo davano deciso a cambiare idea a seguito dell’incontro con Matteo Salvini, leader della Lega.

"Leggo su giornali questa mattina di virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l’ho ripetuto in ogni modo. IO NON MI CANDIDO. Se ne facciano tutti una ragione” il post su Facebook di Bertolaso, che già negli scorsi giorni aveva ribadito lo stesso concetto a più riprese. Inutili i tentativi di corteggiamento dei partiti centro-destra, tra cui quello di Forza Italia: “Bertolaso - ha detto ieri Antonio Tajani, vicepresidente di FI - è un ottimo candidato, speriamo ci ripensi. Sarebbe vincente contro le sinistre divise".

