Luca Bergamo distrugge Virginia Raggi: vuole solo signor sì. E svela: "Candidatura ad ogni costo"

11 maggio 2021 a

a

a

Luca Bergamo, suo ex vicesindaco, demolisce Virginia Raggi in una intervista a Repubblica: vuole solo signor sì, delle idee poco le importa. "Nel corso degli anni - le parole di Bergamo - la sua squadra è stata trasformata per inserire un gruppo sempre più omogeneo e dipendente dal sindaco, meno autonomo nel pensiero. È successo così anche con i consiglieri comunali che in questi mesi hanno preso le distanze dal M5s. Un dirigente politico deve sapere usare opinioni diverse, non liberarsene…”. Secondo Bergamo la Raggi “si è mossa con astuzia tattica per ottenere il risultato che considerava più importante: la sua candidatura a prescindere”. Bergamo non sa proprio chi votare a Roma: “Conosco bene qualità, limiti e cosa proprio non è in grado di fare Virginia Raggi…”.

Al ballottaggio con la Raggi voterei Bertolaso, Calenda fa l'endorsement in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.