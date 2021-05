Cuoca violentata a scuola, choc al Torrino. L'aggressore è in fuga

11 maggio 2021 a

Denuncia choc al Torrino. La cuoca di una mensa sarebbe stata aggredita e violentata all'interno della scuola in cui lavora da un uomo che si era introdotto nella struttura e che ora sarebbe in fuga.

A raccontare i fatti è stata proprio la vittima, subito dopo la violenza, che è riuscita ad avvertire il preside della scuola, l'istituto scolastico paritario Santa Chiara, quadrante sud di Roma. Chiamati i soccorsi, la donna è stata portate in ospedale.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che indaga sul caso, i fatti sono avvenuti in mattinata, poco prima delle dieci di martedì 11 maggio. La cuoca stava sistemando la cucina quando un uomo che si sarebbe introdotto furtivamente nello stabile l'avrebbe stuprata. La donna, secondo quanto risulta, non conoscerebbe il presunto aggressore. Dopo la violenza l'uomo avrebbe rinchiuso la vittima in uno sgabuzzino per evitare che desse l'allarme.

La donna ha chiamato con il cellulare il preside della scuola dando l'allarme. Il dirigente scolastico ha trovato la donna in stato di choc e ha chiamato i soccorsi. Giunti sul posto gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Spinaceto, della Squadra Mobile e la Scientifica.

