Omicidio Cerciello: ergastolo ai due ragazzi americani che uccisero il carabiniere

Valeria Di Corrado 05 maggio 2021 a

a

a

Non hanno avuto nessuna pietà per Mario Cerciello Rega e i giudici non hanno avuto nessuna clemenza per loro. I due amici statunitensi Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, venuti da San Francisco nel 2019 per trascorrere le vacanze estive nella Città eterna e da allora reclusi in carcere, in Italia probabilmente ci resteranno per sempre, ma dietro le sbarre. Dopo 12 ore di camera di consiglio nell’aula bunker di Rebibbia, la prima Corte d’assise di Roma li ha condannati entrambi all’ergastolo per l’omicidio volontario del 35enne vice brigadiere dei carabinieri, in servizio alla stazione Farnese. Agli imputati non è stata riconosciuta la legittima difesa, né alcuna attenuante. D’altronde l’articolo 52 del codice penale prevede che non sia punibile chi agisce «contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». Invece nella presunta difesa di Elder non c’è niente di proporzionato.

Cerciello, infatti, la notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, è stato brutalmente ucciso in via Cossa (nel quartiere Prati) pur essendo disarmato; così com’era disarmato il suo collega e compagno di pattuglia, Andrea Varriale. Finnegan ha infierito ben 11 coltellate contro la vittima: prima sul fianco sinistro e poi su quello destro, cambiando persino la mano con cui impugnava la lama da 18 centimetri, come se fosse in un videogioco, come se davanti a sé avesse un nemico virtuale o un fantoccio. «Sentivo Mario che urlava con una voce strana, provata: “Fermati! Carabinieri! Fermati!” - aveva riferito Varriale ai giudici - Ho alzato lo sguardo e ho visto che barcollava e sanguinava dal costato, come una fontana. Poi ha strabuzzato gli occhi ed è crollato per terra. A quel punto gli sono corso vicino, mi sono sfilato la polo e ho cercato di tamponare la ferita, ma in pochi secondi la mia maglia era zuppa di sangue».

L’assassino reo confesso, in attesa del verdetto, aveva tenuto tra le mani un crocifisso che ha appeso al collo e che aveva mostrato al coimputato alzano un dito al cielo, come per affidarsi a Dio. Durante il processo aveva cercato di difendersi così davanti ai giudici: «L'uomo più grande, era una montagna, mi ha buttato per terra e si e messo sopra di me. Ho sentito le sue mani sul collo come stesse tentando di strangolarmi. Allora sono stato preso dal panico, ho pensato che volesse uccidermi, ho preso il coltello e ho colpito diverse volte per cercare di togliermelo di dosso». «Credeva fossero banditi o mafiosi», ha aggiunto la fidanzata di Elder, rivangando il solito luogo comune americano secondo cui gli italiani sono quasi tutti mafiosi. Ma in realtà, subito dopo il suo arresto, i medici non hanno refertato un solo graffio o livido sul collo e, in genere, sul corpo del giovane di San Francisco.

Essendo stata questa la dinamica della colluttazione, non sarebbe stato possibile contemplare la legittima difesa anche se, al posto di un carabiniere, ci fosse stato un malvivente. Quindi anche il «dilemma» sul fatto che Cerciello e Varriale non si fossero qualificati come forze dell’ordine (nonostante il militare sopravvissuto abbia confermato la circostanza davanti ai giudici) non inficia in alcun modo il quadro accusatorio.



I giudici non hanno scagionato dalla responsabilità di concorso nell’omicidio nemmeno Natale Hjorth. Anche se è stato Elder a sferrare i fendenti, con un coltello che aveva messo in valigia insieme alla biancheria intima, secondo il pm «c'è stato il contributo e la consapevolezza piena di entrambi». È stato infatti l’italoamericano ad organizzare l'estorsione ai danni di Sergio Brugiatelli (l'uomo che ha fatto da intermediario tra i turisti e il pusher di Trastevere per comprare la droga) e a intimargli di presentarsi solo all'appuntamento.

D’altronde solo Gabriel parlava e capiva l’italiano. Per l'accusa è impossibile che non abbia visto Elder nascondere una lama di 18 centimetri nella tasca centrale della sua felpa, prima di uscire dall’hotel Meridién. «Vi abbiamo portato il coltello in aula, non è un oggetto piccolo - ha ricordato il pm Maria Sabina Calabretta durante la sua requisitoria - C'è differenza tra una tasca vuota e una piena». I due amici americani hanno mostrato una sintonia criminale anche dopo aver lasciato a terra esanime Cerciello: sono scappati, hanno lavato il coltello dal sangue e lo hanno nascosto nel controsoffitto della loro stanza d’albergo (le impronte erano di Natale). Poi hanno iniziato a preparare i bagagli, pronti salire sul primo volo per gli Stati Uniti con il peso di un delitto sulla coscienza.



In molti si sono chiesti se il processo avrebbe avuto lo stesso carico di dietrologie e ombre sull’operato dei carabinieri se alla sbarra, invece che due statunitensi, ci fossero stati due ragazzi africani, sudamericani o asiatici. Probabilmente no. D’altronde lo dimostra il fatto che sia stata accolta la testimonianza delle madri di entrambi gli imputati, nonostante la notte del delitto fossero dall'altra parte dell'oceano. Così come in molti si sono chiesti cosa sarebbe successo se fossero stati due ragazzi italiani ad uccidere, con le stesse modalità, un agente americano. Se i media statunitensi avrebbero alzato lo stesso polverone di dubbi sull’operato del loro poliziotto. È anche vero però che «a caldo» - ossia subito dopo l’uccisione di Cerciello - i vertici dell’Arma hanno fatto poco per chiarire la dinamica dei fatti; spesso contribuendo inutilmente a infittire misteri che non c’erano. La moglie della vittima, Maria Rosaria Esilio, non si è persa un'udienza del processo. Sempre vestita di nero, per il lutto che porta da ormai due anni, oggi teneva tra le mani una foto del suo Mario con l'uniforme.



Alla fine la drammatica telefonata al 112, con cui Varriale chiede alla centrale operativa di far intervenire i soccorsi, riporta i fatti al loro nocciolo. In quel momento il carabiniere ha tra le braccia Cerciello che lotta per rimanere in vita, cerca di dargli forza, lo chiama disperato: «Mario, oh guardami Mario. Mario guardami... Mario ti prego... guarda qua. Stai tranquillo Mario, stai tranquillo». Nel frattempo dà indicazioni al telefono ai colleghi sulla via esatta in cui si trovano per far intervenire l'ambulanza: «Arrivate subito, perde un sacco di sangue il collega e respira a mala pena. Mi sono tolto la maglietta... sto tamponando io. Vi prego, vi prego! Mario dai, stanno arrivando Mario... dai che stanno arrivando, compagno mio! Oh, eccoli, li senti?». Un audio drammatico, straziante, in cui alla voce disperata di Varriale si alternano i rantoli di Cerciello, che a un certo punto dice con un filo di voce: «Sto male, sto male».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.