Terremoto Farmacap a Roma: i vertici dell'azienda si dimettono davanti a Virginia Raggi

Fernando Magliaro 05 maggio 2021

a

a

Dimissioni in diretta in Consiglio comunale. A lasciare i vertici di Farmacap, l’azienda capitolina che gestisce le 40 circa farmacie comunali, durante la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina dedicata appunto alla situazione drammatica di Farmacap che, nel quinquennio Raggi, ha visto i bilanci chiudere sempre più in negativo. A sbattere la porta senza tanti complimenti sono stati, ad inizio seduta, il commissario straordinario di Farmacap, Marco Vinicio Susanna, e il direttore generale Emiliano Mancini. Di fronte al sindaco, Virginia Raggi, e subito dopo un’anonima relazione fatta dall’assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, Susanna ha detto: “Rimetto il mandato con effetto immediato e in maniera irrevocabile, non sta a me decidere il futuro di questa azienda né la sua natura giuridica, su cui tutti ci siamo arrovellati. Chiedo cortesemente di essere sostituito nel tempo più breve possibile”. Subito dopo, gli ha fatto eco Mancini: “Rimetto anch'io il mio mandato con effetto immediato nelle mani della sindaca . Vi invito a non perdere un gioiello come Farmacap”.

