Nicola Zingaretti si sente già sindaco di Roma e fa campagna contro Virginia Raggi

Nicola Zingaretti è già entrato perfettamente nella parte. Roba che manco Montalbano è così rapido nella immedesimazione del copione. All’idea di fare il sindaco, ha già attaccato frontalmente la sindaca Raggi, sui rifiuti ma non solo. La strategia è puntuale ma soprattutto è concordata con la base democratica e pure con i 5stelle. D’ora in poi sarà un crescendo di attacchi. A proposito, ricordate quando si parlava di sondaggi “nascosti” in cui Zingaretti, concorreva per amministrative? Era ottobre del 2020, il tesoriere Verini ne pagò le fatture ma tutti ne negarono l’esistenza. In realtà pare che ne siano stati commissionati anche altri.

Tutti i sondaggi concordano su un dato. Che per alcuni aspetti, pare financo eclatante. Zingaretti sarebbe messo decisamente bene, qualora si candidasse. Perché ancora non uscire allo scoperto? Perché nel Pd attendono di sapere chi sarà il vero candidato del cdx. In quei famosi sondaggi il Presidente della Regione veniva surclassato solo da un nome: Giorgia Meloni. Non essendo ancora uscito il nome per il cdx, il Pd è in fibrillazione, teme brutte sorprese al punto che, pare contatti assiduamente giornalisti di area centrodestra, per carpirne le novità. Letta punta alla vittoria su Roma come fosse il suo personale “Mondialito”. Ecco perché il Pd non può permettersi di perdere. Se perdesse a Roma, la sua segreteria, sarebbe già bella che scricchiolante.

