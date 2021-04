Schiaffi e minacce choc ad Anzio: uomo umiliato e costretto a girare nudo e con un guinzaglio al collo

27 aprile 2021 a

Episodio choc quello andato in scena ad Anzio, comune sul litorale a sud di Roma. Un ragazzo è stato costretto ad una terribile passeggiata dal centro cittadino fino al Porto, con il particolare che ha dovuto camminare completamente nudo. Accanto a lui anche la fidanzata, che ha camminato al suo fianco utilizzando un guinzaglio come fosse un cane.

I due, riferisce Il Messaggero, sono stati umiliati per colpa di un “sequestratore”, che ha costretto la coppia allo squallido e osceno siparietto per vendicarsi: il ragazzo nudo, più che impaurito, viene accusato di aver effettuato un tentativo di furto dall’automobile e viene anche schiaffeggiato durante la passeggiata notturna.

Intimoriti dalla situazione - non è chiaro se le minacce siano state portate avanti con una pistola - e minacciati con dure parole, i fidanzati non hanno potuto far altro che seguire quella che l’uomo in questione definisce “disciplina per il pagliaccio che mi ha rubato la macchina”, filmando tutta la scena e postandola pubblicamente per far capire come funziona una giustizia privata. In ballo anche i nomi dei clan della criminalità locale: la questione è finita sulle scrivanie delle forze dell’ordine.

