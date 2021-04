Pubblicità della cannabis sugli autobus Atac. La Lega insorge contro la Raggi

27 aprile 2021 a

a

a

Pubblicità della cannabis sugli autobus Atac. Così insorge William De Vecchis della Lega: "Ma la sindaca Raggi lo sa che gli autobus dell'Atac circolano per Roma con le fiancate dei mezzi ricoperte da pubblicità che invitano ad consumo tranquillo e domestico della cannabis, addirittura consegnato a domicilio? È a conoscenza che il servizio pubblico non può farsi carico e tramite di messaggi fuorvianti e ambigui, soprattutto verso i nostri giovani? E Atac non ha nulla da dire a riguardo? Attendiamo una chiara presa di posizione da parte della sindaca, perché sottovalutare o sminuire la ricaduta di tali iniziative è colpa quasi maggiore di averle proposte, perché la verità è sempre una e una sola: non esistono droghe leggere, esistono solo droghe pericolose".

