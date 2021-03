Gasparri spezza i sogni delle sardine: in Italia la cannabis non sarà mai legale

20 marzo 2021 a

«In Italia le droghe non saranno mai legali. Si rassegnino le cosiddette sardine che ormai rappresentano un doloroso caso umano. Danno ordini al parlamento di legiferare in favore delle droghe con toni da "guerra lampo" dei fratelli Marx, i comici, non parenti di Karl. Non abbiamo mai fatto la confusione che loro seminano e che attribuiscono a noi. La loro propaganda per la causa sbagliata sarà sconfitta. Cercherò di capire i fallimenti educativi e le carenze che hanno preceduto l’irrilevante arrivo nel dibattito di persone che hanno bisogno di aiuto e di cultura. Aiutare chi manifesta disagio è un dovere. Lo faremo con le sardine, che essendo persone e non cibo o pesci vanno aiutate a uscire da una difficile condizione. L’Italia ha bisogno di tutti. Anche di chi sbaglia e dà ordini con toni risibili. Meno canne e più mele. Come si sa, una al giorno leva il medico di torno». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

