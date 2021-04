Roma, catasta di rifiuti a fuoco nel piazzale dell'ospedale. Paura per un incendio al Cto

26 aprile 2021 a

a

a

Paura al Cto per un incendio divampato nel piazzale dell'ospedale nel quartiere Garbatella a Roma. Alle ore 12.20 circa la Sala Operativa ha inviato cinque squadre VVF presso la struttura ospedaliera Cto per una densa nube di fumo adiacente all'ospedale. All'arrivo sul posto i Vigili del Fuoco constatavano che l'incendio di materiale di risulta e cumuli di legno è avvenuto all'interno del perimetro ospedaliero, ma comunque in spazio aperto.

Sono in corso verifiche nei piani soprastanti l'incendio per verificare le condizioni dei degenti e personale presente. Al momento l'incendio è sotto controllo.

Ama a rischio class action: migliaia di sepolture pagate e non effettuate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.