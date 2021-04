Disavventura a Roma: uomo cade nel tombino di un cortile. Salvato dai vigili del fuoco

26 aprile 2021 a

Cade nel tombino all'interno del cortile del palazzo, salvato dai vigili del fuoco. Paura a Roma in via Filippo Cesare Annessi al civico 15 dove un uomo è caduto in un cavedio, tecnicamente l'apertura per far prendere luce e aria alla parte seminterrata di un condominio. La Sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la squadra VVF 10/A per un soccorrere l'uomo caduto all'interno di un cavedio dove stavano effettuando dei lavori al di sotto di un edificio.

Appena giunti sul posto il personale VVF con il supporto del personale del 118 ha stabilizzato l'infortunato sulla barella spinale, in maniera tale da poterlo rimuovere senza ulteriori traumi. Una volta caricato nell'ambulanza è stato trasportato al più vicino ospedale. Sul posto i carabinieri.

