Velletri, tragedia per un operaio rimasto folgorato per un incidente con i cavi dell'alta tensione

Tragedia ai Castelli Romani, operaio muore folgorato dai cavi dell'alta tensione. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, al civico 122 di via piazza di Mario, in prossimità dell'incrocio con via Caranella, in una zona periferica del comune di Velletri. Un incidente sul lavoro costato la vita ad un operaio, A.P., di 45 anni di Terracina che stava lavorando in un cantiere per installare la fibra, quando, per cause da accertare, ha toccato inavvertitamente i fili dell’alta tensione con il braccio meccanico della gru, rimanendo fulminato.

L'allarme è scattato intorno alle 14.15, sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Marino e ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Velletri, una squadra della scientifica e personale del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl Roma 6 che hanno avviato indagini. La strada è stata chiusa e l'area interdetta, in attesa delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Sul caso è intervenuto Carlo Costantini, segretario generale Cisl Roma capitale Rieti. "Apprendiamo con profondo dolore e rabbia dell'ennesimo, tragico incidente mortale sul lavoro avvenuto poche ore fa a velletri, dove un operaio ha perso la vita, folgorato. Nell'esprimere il nostro cordoglio alla famiglia dell'operaio, torniamo a chiedere con forza controlli e formazione adeguata: ci vuole attenzione, tanta formazione e controlli stringenti".

Commenta la tragedia anche Paolo Capone, segretario generale dell'UGL, e Armando Valiani, segretario regionale UGL Lazio: "A nome dell'UGL desidero rivolgere il cordoglio alla famiglia dell'operaio che ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro a Velletri. Come sindacato non ci stancheremo mai di chiedere un potenziamento dei controlli unito ad una costante formazione e una maggiore cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro affinché la salvaguardia dei lavoratori sia sempre il bene primario da perseguire e da difendere. In tal senso, la manifestazione nazionale dell'UGL 'Lavorare per vivere' è volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno delle cosiddette morti bianche".

